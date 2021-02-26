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ABD'den resmen itiraf etti: Türkiye durmayacak

26 Şubat 2021 Cuma - 18:44 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 18:46

ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'yi "büyük bir NATO müttefiki" olarak tanımlayarak, Ankara'nın PKK ile ilgili çok makul ve anlaşılır güvenlik kaygıları olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini durdurmayacağını ifade eden McKenzie, Ankara'nın bölgede etkin bir şekilde rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.


ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Beyrut Enstitüsünün kurucu başkanı Raghida Dergham ile Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.
 
"ÖRGÜTE YARDIMA DEVAM" SİNYALİ
 
Haber7'de yer alan habere göre; ABD Ordusunun Suriye'de, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) DAEŞ ile savaşmak için "bağımsız" olarak hareket etme kabiliyetini geliştirmeye odaklandığını söyleyen CENTCOM Komutanı, terör örgütünü ile çalışmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.
 
"TÜRKİYE'NİN HAKLI GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR"
 
Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulunan McKenzie, "Onların PKK ile ilgili güvenlik çok makul ve anlaşılır güvenlik çıkarları var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir rol oynadığını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.
 
"BÜYÜK NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
 
Türkiye'nin büyük bir NATO müttefiki olduğunu kaydeden McKenzie, "Türkiye büyük bir NATO müttefiki. Bu sebepten ötürü elimizden geldiğince onlarla çalışmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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