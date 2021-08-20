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ABD'den Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir gemi ve 2 Rus yetkiliye yaptırım

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 21:31 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 21:31

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili olarak bir Rus gemisi ve 2 Rus yetkiliye yaptırım uygulanacağını bildirdi.


Blinken, yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanlığının Avrupa'nın  Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) uyarınca Kongre'ye bir rapor sunduğunu  belirtti.
 
Raporda Kuzey Akım 2 projesine dahil olan bir Rus gemisi ve 2 Rus  yetkilinin yer aldığına işaret eden Blinken, söz konusu gemi ve kişilere yaptırım  uygulanacağını kaydetti.
 
Blinken, bugünkü yaptırım kararıyla birlikte Kuzey Akım 2 ile  bağlantılı olarak PEESA uyarınca 7 kişiye yaptırım uygulandığı ve 16 geminin  bloke edilmiş mülk olarak belirlendiğini aktardı.
 
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da belirli Rus enerji ihracat boru  hatlarına yaptırım uygulanmasına izin veren bir kararname yayımladı.
 
Kuzey Akım 2 projesi
 
Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım  2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden  Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.
 
Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı  projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie,  Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.
 

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