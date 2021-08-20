ABD'den Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili bir gemi ve 2 Rus yetkiliye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili olarak bir Rus gemisi ve 2 Rus yetkiliye yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Blinken, yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanlığının Avrupa 'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) uyarınca Kongre'ye bir rapor sunduğunu belirtti.

Raporda Kuzey Akım 2 projesine dahil olan bir Rus gemisi ve 2 Rus yetkilinin yer aldığına işaret eden Blinken, söz konusu gemi ve kişilere yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Blinken, bugünkü yaptırım kararıyla birlikte Kuzey Akım 2 ile bağlantılı olarak PEESA uyarınca 7 kişiye yaptırım uygulandığı ve 16 geminin bloke edilmiş mülk olarak belirlendiğini aktardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden da belirli Rus enerji ihracat boru hatlarına yaptırım uygulanmasına izin veren bir kararname yayımladı.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya 'ya sevk edilmesi planlanıyor.