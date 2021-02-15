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ABD'den koronavirüs ile ilgili korkutan iddia!

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 23:01

ABD'de yapılan bir araştırmada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 7 ayrı mutasyonunun tespit edildiği öne sürüldü.


Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde  yayımlanan bir çalışmada, ABD içinde Kovid-19 ile benzer genetiğe sahip endişe  verici 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi.
 
Araştırmanın henüz hakem heyeti tarafından onaylanmadığına dikkat  çekilerken, Kovid-19'un genetiğinde, temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini  kolaylaştıracak değişikliklere rastlandığı kaydedildi.
 
Araştırmanın yazarlarından Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık  Bilimleri Merkezi viroloğu Jeremy Kamil, "Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor.  Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var." ifadesini kullandı.
 
Aynı sitede 8 Şubat'ta yayımlanan diğer bir çalışmada, İngiltere'de  ortaya çıkan Kovid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının ABD'de yayılımının her 10  günde katlanarak arttığı ve mevcut gidişata göre Mart 2021'e kadar birçok  eyalette en baskın tür olacağı uyarısı yapılmıştı.
 
 
 

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ABD Koronavirüs korkutan iddia Kovid-19
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