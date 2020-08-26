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ABD'den flaş Suriye açıklaması: Masada Türkiye olmalıdır

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 20:44 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 20:54

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.


Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 19.00'da Esenboğa  Havalimanı'na indi. Jeffrey'e Kıdemli Danışmanı Rich Outzen de eşlik etti.
 
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Jeffrey, Ankara'ya  Cenevre'den geldiğini belirterek, Suriye meselesiyle ilgili heyecan verici  gelişmelerin olduğunu dile getirdi.
 
Jeffrey, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 3'üncü turuna  Cenevre'de başlandığını hatırlatarak, "İyi bir başlangıçtı. Türkiye'nin tüm  Anayasa Komitesi üyelerini, özellikle de muhalefeti teşvik etmesi çok yardımcı  oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Şu anda birkaç Komite üyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  testinin sonuçlarının beklendiğini aktaran Jeffrey, "Ancak Anayasa Komitesinin  siyasi yolda ilerlemeye devam edeceği ve gerçekten ilerlemeyi bırakmayacağı  konusunda çok çok umutluyuz." dedi.
 
Jeffrey, Suriye'deki duruma ilişkin ise şunları söyledi:
 
"Bu çatışmanın askeri safhasının sona ermesi gerekiyor. Rejim  tarafından kazanılacak daha fazla zemin yok. Rejimin, müzakere masasına dönmesi  ve uluslararası toplumun geri kalanıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu bizim  önceliğimiz. Bugün ve yarın, Türk yetkililerle de bu konu hakkında konuşacağız."
 
"Suriye meselesinin çözümünde Türkiye masada olmalı"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada, ABD'nin,  NATO müttefiki Türkiye'nin yerine terör örgütlerinin yanında yer aldığını  belirten sözlerinin hatırlatılması üzerine Jeffrey, "Burada bulunduğum son 2  yılda bu soruyu kaç kez cevapladım. ABD, Türkiye'nin çok yakın bir müttefikidir.  Suriye dışında pek çok alanda bu değerimizi kanıtladık." dedi.
 
Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu günü olan 17 Ekim 2019'da,  ABD heyetinin Ankara'ya geldiğini ve Türkiye ile bir mutabakata varıldığını  anımsatarak, "Bunun korunmasını sağlamak için çalışıyoruz. İdlib ve siyasi süreç  konusunda çok yakın koordinasyonumuz var ve yaptığımız şeyi aynen yapmaya devam  edeceğiz." diye konuştu.
 
Suriye meselesinin çözümünde, Türkiye'nin rolüne ilişkin  değerlendirmesinin sorulması üzerine Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:
 
"Türkiye, merkezi konumdadır. Türkiye, Suriye veya Irak'ın komşusu.  2014'te IŞİD'in Suriye'de ortaya çıkmasıyla Irak'a ne olduğuna bakın. İsrail Hizbullah ve İran'ın uzun menzilli füzelerinden varoluşsal bir tehditle karşı  karşıya. Türkiye Suriye'den gelen tüm tehditlerle karşı karşıya. Ürdün ve  Lübnan'da yaklaşık 2 milyon mülteci var ve tabii ki burada daha da fazla  mülteciniz var. Suriye, Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları için büyük bir  güvenlik ve jeopolitik tehdittir. Bu çatışmanın çözümünde, Türkiye masada  olmalıdır."
 
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey ve  beraberindeki heyetin, Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle yapılacak  görüşmelerinde, DEAŞ'la mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği  konularının ele alınacağı ve 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtilmişti.
 
Jeffrey, Cenevre'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü
 
Jeffrey, bugün Suriye Anayasa Komitesinin 3. tur oturumu çerçevesinde,  İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı  Büyükelçi Sedat Önal ile de bir araya geldi.
 
Görüşmede, siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi  ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları üzerinde duruldu.
 
Ayrıca, görüşmede, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere, bu bağlamda  "Suriye Demokratik Güçleri" ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelere  ve ABD lisanslı bir firmanın yaptığı petrol sözleşmesine ilişkin Türkiye'nin  görüşleri vurgulandı.
 

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ABD James Jeffrey Suriye
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