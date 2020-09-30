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ABD'den Esed ailesi ve çevresine büyük şok!

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 20:38 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 20:38

ABD yönetimi, 17 Haziran'da yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında Beşşar Esed rejimi ile ilişkili 17 kurum ve kişiye daha yaptırım kararı aldı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada,  söz konusu yaptırımların Esed ve Rusya tarafından Suriye'nin Türkiye sınırındaki  İdlib'de Armanaz beldesine yapılan ve  40 sivilin hayatını kaybettiği saldırılara  atfen getirildiği vurgulandı.
 
29 Ekim 2017'de gerçekleştirilen Armanaz saldırısının yıl dönümünde  yürürlüğe sokulan ilave yaptırımlarda, Esed'e finansal destek veren ve iş yapan  kurumların yanı sıra bu faaliyetlerde rol alan kişilerin yaptırım listesine  eklendiği kaydedildi.
 
Bununla birlikte, Esed rejimine bağlı 5'inci Ordu Komutanlığı ve  Suriye'de ateşkesin engellenmesi veya önlenmesinde aldığı rol nedeniyle 5'inci  Ordu Komutanı Milad Cedid'in yanı sıra Beşşar Esed'in önemli finansörlerinden  olan Suriyeli iş adamı Yasir İbrahim ve kardeşleri Nesrin İbrahim ile Rana  İbrahim'in de listeye eklendiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Yasir İbrahim liderliğindeki İbrahim ailesi, Beşşar Esed  ve eşi Esma Esed için bir cephe görevi görüyor. Milyonlarca Suriyeli açlıkla  karşı karşıya kalırken, İbrahim ailesi, Esad'ın ve Esma Esed'in Suriye ekonomisi  üzerindeki kişisel sınırlarını genişletmek için harcama çılgınlığı yapıyor."  ifadesine yer verildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık'ta imzaladığı ve 17 Haziran'da  yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol  üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın  yaptırım cezaları bulunuyor.
 
ABD, söz konusu yasayı delen kişi ve kurumları, ülkeye seyahat etme  yasağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, diğer ülke ve şirketlerle  herhangi bir finansal işlem yapmalarının yasaklanması gibi yaptırımlarla tehdit  ediyor.
 
  
 

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ABD Beşşar Esed yaptırım
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