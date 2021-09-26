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ABD'de yolcu treni raydan çıktı, en az 3 kişi öldü

WASHINGTON (AA)  |  26 Eylül 2021 Pazar - 7:23 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 7:23

ABD'nin Montana eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.


ABD'deki en büyük demiryolları işletmesi Amtrak'ten yapılan yazılı  açıklamaya göre, Montana eyaletine bağlı Joplin bölgesinde bir yolcu treni raydan  çıktı.
 
 
Chicago-Seattle seferini yapan "Empire Builder" isimli trenin 5  vagonunun raydan çıktığının belirtildiği açıklamada, kaza sırasında trende 147  yolcu ve 13 personel olduğu kaydedildi.
 
 
Amtrak'in açıklamasında olayda çok sayıda yaralı olduğu ifade  edilirken Liberty Bölgesi Şerif'i en az 3 kişinin kaza sonucu yaşamını  yitirdiğini duyurdu.
 
 
Kazayla ilgili yetkililerin soruşturması sürüyor.
 
 

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