ABD’de lisede silahlı öğretmen paniği

ABD’nin Georgia eyaletinin Dalton kentinde bir lisede silahlı öğretmen paniği yaşandı. Bir öğretmenin kendini sınıfa kilitleyip havaya ateş etmesi sonucu polis alarma geçti. Can kaybı olmadığı olayda öğretmen gözaltına alındı.

