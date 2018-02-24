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ABD'de kadına şiddeti önlemek isteyen Müslüman polis öldürüldü

24 Şubat 2018 Cumartesi - 7:22 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 7:26

ABD'nin Maryland eyaleti Prince George ilçesinde Komşusunun, eşine karşı uyguladığı şiddeti önlemek için giden 51 yaşındaki polis memuru Mücahid Remziddin'in naaşı, Amerika Diyanet Merkezi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Prince George Polis Departmanının Özel Operasyonlar Biriminde görevli  Remziddin'in cenaze törenine Maryland Valisi Lary Hogan'ın yanı sıra yüzlerce  mesai arkadaşı ve yetkili katıldı. Törende konuşan Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Ali Tos, öldürülen  polis memurunun, 1997 yılında Müslüman olup Mücahid adını aldığını söyledi.
 
Mücahid isminin, "Allah yolunda adalet için mücadele etmek" olduğunu  hatırlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlışa düşenlere karşı  korumak üzere uyandığını ancak bir kadını şiddetten kurtarmak isterken hayatını  feda ettiğini anlattı. Dünya toplumlarında büyük ayrışmalar olduğunu, nefret ve suçun her  zamankinden daha çok öne çıktığını ifade eden Tos, "Ancak ne olursa olsun Allah  bizi Adem ve Havva'dan yaratmıştır ve sizin hemen yanınızdaki kişi sizin  kardeşinizdir. Asla unutmayın ki bizleri ayırmak ve bizi karşı karşıya getirmek  şeytanın işidir." dedi. Törende kısa bir konuşma yapan Prince George Polis Şefi Hank  Stawinski, İmam Ali Tos'a Türkçe "Teşekkür ederim." diyerek sözlerine başladı ve  Amerika Diyanet Merkezi'ni kastederek kendi evinde olduğunu belirtti.
 
 
Teşkilatında görevli polis memuru Remziddin'in, başkasının hayatı için  canını feda ederek şehit olduğunu kaydeden Stawinski, "Bencilliğin ve şiddetin  revaçta olduğu bir zamanda Mücahid'in davranışı bir fedakarlık örneğidir." diye  konuştu.
 
 
Malcolm X hayranıydı, aynı gün öldürüldü
 
 Törende Remziddin'in oğlu Eric Taylor da katılımcılara seslendi.  Taylor, kendisi 15 yaşında iken babasının, vefat ettiğinde onun cenazesini  yıkamasını vasiyet ettiğini söyledi. Babasının kendisinin kahramanı olduğunu vurgulayan Taylor, şöyle devam  etti: "Babam bir Malcolm X hayranıydı. Evimizde bir Malcolm X posteri ve sözleri asılıdır. 21 Şubat 1965'te Malcolm X bir silahlı saldırı sonucunda  öldürüldü, şimdi ise 21 Şubat 2018'de babam yine bir silahlı saldırı sonucu öldü.  O kan, babamın vücudunda aynı gün o ikonik kahramanla aynı şekilde aktı."    Müslüman polis memurunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından  defnedildi.
 
 
Şiddete maruz kalan bir kadına yardım ederken öldürüldü
 
İzinli olduğu 21 Şubat'ta evinde istirahat eden 4 çocuk babası polis  memuru Mücahid Remziddin, eşine yaklaşmama cezası bulunan 37 yaşındaki komşusu  Glenn Tyndell'in evinin bahçesinden gelen çığlık seslerini duydu. Evinden çıkan Remziddin, bahçede eşine şiddet uygulayan Tyndell'e  müdahale etmek istedi. Remziddin, aralarındaki tartışmadan kısa bir süre  Tyndell'in iki el ateş açması sonucu yaralandı. Daha sonra yaşanan arbedede Glenn  Tyndell, Remziddin'e üç el daha ateş ederek öldürdü. Remziddin'in silahını da alarak olay yerinden kaçan Tyndell, kısa  bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.
 

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