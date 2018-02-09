ABD'de hükümet ikinci kez kapandı!

ABD'den gelen son dakika haberlerine göre, ABD’de federal hükümet, bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.