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ABD'de hükümet ikinci kez kapandı!
09 Şubat 2018 Cuma - 8:14
| Son Güncelleme : 09 02 2018 - 8:14
ABD'den gelen son dakika haberlerine göre, ABD’de federal hükümet, bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.
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ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.
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