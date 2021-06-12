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ABD'de George Floyd cinayetini görüntüleyen Frazier'a Pulitzer ödülü

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 1:45 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 1:45

ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğünü cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Darnella Fraizer, Pulitzer ödülüne layık görüldü.


Pulitzer Ödül Kurulu, siyahi Floyd'un Minneapolis kentinde geçen yıl  gözaltı işlemleri esnasında öldürülmesine ilişkin cep telefonuyla kaydettiği  görüntüler ABD ve dünya çapında yankı uyandıran Fraizer'ın özel ödüle layık  görüldüğünü açıkladı.
 
Açıklamada, polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı George  Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne sebep olduğu anları kaydeden  Fraizer'ın o sırada 17 yaşında olduğuna ve adalet arayışında vatandaş  gazetecilerin oynadığı rolün hayati önemine vurgu yapıldı.
 
Tesadüfen oradan geçtiği sırada gördüğü hadiseyi kaydeden Fraizer'ın  videosu, polis memuru Chauvin'in olayla ilgili verdiği raporun gerçek olmadığını  açığa çıkarmış, genç kız, Floyd'un ölümüyle ilgili duruşmaya da tanık olarak  ifade vermeye çağrılmıştı.
 
Minneapolis'te yayınlanan Star Tribune isimli yerel gazete de Floyd'un  öldürülmesi sonrası kentte yaşanan sosyal tepkilerle ilgili haberiyle "en iyi son  dakika haberi" ödülünün sahibi oldu.
 
Pulitzer ödülleri, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından  başlatılan ve 1917 yılından bu yana verilen, Amerika'nın en prestijli gazetecilik  ödülleri olarak biliniyor.
 
George Floyd'un ölümü
 
Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd, 25  Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada 44 yaşındaki  polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna  bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve bir süre  sonra hayatını kaybetmişti.???????
 
Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama  sonucunda 21 Nisan’da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden  cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.
 
Eski polis Chauvin'in davasına bakan yargıç Peter Cahill, 12 Mayıs'ta  Floyd’un ölümünde "ağırlaştırılmış faktörler" bulunduğuna hükmetmişti.
 
Hukuk uzmanları, Cahill’in bu kararının 25 Haziran’da hapis cezası  süresi belli olacak olan Chauvin’e mevcut suçlamalar kapsamında en yüksek cezanın  verilebileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.
 
Floyd cinayetine karışan diğer 3 eski polis memurunun cinayet ve adam  öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ise ağustos  ayında başlanması bekleniyor.
 

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