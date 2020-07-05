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ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı!

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 13:29 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 13:29

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.


Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish  Lounge'da sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı  bildirildi.
 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu  belirtildi.
 
  
 

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ABD gece kulübü saldırı
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