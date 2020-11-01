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ABD'de anketlere göre Biden, Trump'ın 7,2 puan önünde

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 22:54 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 22:54

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.


Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear  Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump  karşısındaki üstünlüğünü koruyor.
 
Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla  da olsa önünde gözüküyor.
 
Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa  kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken,  Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.
 
Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve  Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor.
 
Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta  öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat  çekiyor.
 
Erken oy sayısı 93 milyonu geçti
 
Öte yandan ABD'de halen devam eden erken oy sürecinde kullanılan oy  sayısının 93 milyonu geçtiği bildirildi.
 
ABD'de seçimlerindeki oy sayılarını derleyen "Elections Project" adlı  sitenin verilerine göre 1 Kasım itibarıyla ülkede kullanılan erken oyların sayısı  93.2 milyonu aştı.
 
Yaklaşık 59 milyon oy posta yoluyla kullanılırken, yaklaşık 34 milyon  oy da seçim merkezlerinde kullanıldı.
 
Aynı siteye göre ABD'de bu yılki seçimlerde 150 milyondan fazla oy  kullanılması bekleniyor.

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