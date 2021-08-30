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ABD'de alarm verildi! İda Kasırgası güney kıyılara ulaştı

AA |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 0:54

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.


Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel  saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı.
 
Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney  şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.
 
 ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100  binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla  abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.
 
 Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir  televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve  sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.
 
İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4  kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.
 
Louisiana ve Mississippi eyaleti için sel ve taşkın uyarısında bulunan  kurum, kasırganın, Louisiana'nın güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede  yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu.

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