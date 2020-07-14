14 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.399 3.13 EURO 7,7880 0.05
USD 6,8660 0.09 ALTIN 397,640 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'de 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 1:32 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 1:32

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sırasında işsizlik yüzünden 5,4 milyon kişi sağlık sigortasından oldu.


Halk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ''Families USA'' adlı sivil  toplum örgütü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, pandemi döneminde  ABD'de milyonlarca kişi sağlık sigortasını kaybetti.
 
2008-2009 ekonomik krizi sırasında 3,9 milyon kişi sağlık  sigortasından olurken salgın sırasında sağlık sigortası olmayanların sayısı yüzde  40 arttı.
 
Şubat-mayıs aylarında sağlık sigortasını kaybedenlerin sayısı işsizlik  nedeniyle 5,4 milyona ulaştı.
 
Sağlık sigortasını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 50'sinin New York,  Kaliforniya, Teksas, Florida ve North Carolina gibi salgından en fazla etkilenen  eyaletlerde olması ise dikkati çekti.
 
 Sağlık sigortası olmayanların sayısının 4,2 milyondan 4,9 milyona  çıktığı Teksas'ta her 10 kişiden 3'ünün sağlık sigortasının bulunmadığı  kaydedildi.

ETİKETLER

corona virüs abd salgın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.