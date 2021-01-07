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ABD çöktü! 1814'ten bu yana ilk kez oluyor

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 0:46 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 0:46

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.


Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın  onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike  Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.
 
Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında,  silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya  çıktı.
 
Savaş hali dışında ilk kez işgale uğradı
 
ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı  karşıya kaldı.
 
ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en  son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle  yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.
 
İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde  Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve  başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti.
 
Çıkan yangında başkentteki tüm kamu binaları yanarak yok olurken,  yağmur Kongre binasını kül olmaktan kurtarmıştı.
 
Yangın en çok binanın ahşap döşemelerle kaplı ve Kongre Kütüphanesine  ait kitapların, el yazmalarının bulunduğu Senato kanadına hasar vermişti.  Alevler, Senato salonunun görkemli mermer sütunlarını kirece çevirmişti.
 
Dönemin Başkanı James Madison, Kongrenin geçici olarak Blodgett's  Oteli'nde toplanmasına karar verdi.
 
Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan devam etti.
 
Ardından Kongre, 1819'da "Tuğla Capitol" adı verilen tuğladan yapılan  bir binada geçici olarak ikamet etti.
 
Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski Senato ve Temsilciler  Meclisi salonları yeniden inşa edildi ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti.

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