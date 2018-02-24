ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklama: Çok tehlikeli olur!

ABD, Kuzey Kore’yi nükleer füze programlarından vazgeçmeye zorlamak için en büyük yaptırım paketini uygulamaya hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, "Adımlar işe yaramazsa, dünya için çok, çok talihsiz ve tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı.

ABD, Kuzey Kore ’ye daha fazla yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD ’nin yasa dışı Kuzey Kore ile ticaret yapan şirket ve iş adamlarına karşı çok ağır yaptırım ve cezaların uygulanacağını açıklandı.

Birleşik Devletler’deki firmalar ve bireylerin sahip olduğu varlıklara el konulabileceği ve ABD vatandaşlarının söz konusu devletlerle alışveriş yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Trump yönetiminin hazırladığı yeni yaptırımların, "Kuzey Kore’nin yasa dışı deniz taşımacılığı, kaçakçılık faaliyetlerini ve petrol almak ve kömür satmak için kapatma amaçlı" bir hareket olduğu açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, yeni yaptırımların Kuzey Kore’nin "kötü yönde kullandığı deniz taşımacılığı" yoluyla kömür ve diğer yakıt ticaretindeki kısıtlamanın ve engellenmesinin çok önemli bir yaptırım olacağını söyledi.

'GÖRÜNTÜ VE FOTOĞLAR VAR'

Yaptırımların Kuzey Kore nakliye ve ticaret şirketlerini ve gemileri güçsüz hale getirmek için tasarlandığını, ayrıca Pyongyang’ı izole ettiğini belirten Mnuchin Kuzey Kore, Çin, Singapur, Tayvan, Hong Kong, Marshall Adaları, Tanzanya Panama ve Komorolar’da bulunan, kayıtlı veya bayraklı gemilere yönelik çok ciddi çalışmaların ve denetimin yapılacağını kaydetti.

Mnuchin, yaptırımlardan kaçınmak için Kuzey Kore’ye giden gemiden gemiye yakıt ve diğer ürün transferlerini gösteren Aralık 2017 istihbarat raporlarına yansıyan görüntüler ve geniş fotoğrafların olduğunu açıkladı.

Mnuchin, ABD’nin Kuzey Kore gemilerini takip edip ve incelemesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.