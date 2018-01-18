ABD Başkanı Donald Trump: Putin çok şey yapabilir ama...

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a Oval Ofis'te verdiği röportajında, “Rusya, Kuzey Kore konusunda hiçbir şekilde bize yardım etmiyor” dedi.
Kuzey Kore'ye petrol ve kömür tedariğini kısıtlama çabaları nedeniyle Çin'e övgüde bulunan Trump, Pekin'in Pyongyang'ı zorlamak için çok şey yapabileceğini söyledi. Çin'in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları Rusya’nın telafi ettiğini ileri süren Trump, “Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Aralık ayı sonlarında Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle en az üç kez Kuzey Kore'ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini söyleyen Trump, “Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin'in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var. Yani net sonuç olabileceğinin en iyisi değil” diye konuştu.
'KRİZİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİNDE İLK AŞAMA OLABİLİR'
Kuzey Kore’nin ABD'ye füze gönderebilme konusunda sürekli ilerleme kaydettiğini ifade eden Trump, "Henüz o noktada değiller ama yakınlar ve her geçen gün daha da yaklaşıyorlar" dedi. Trump, önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeleri ise memnuniyetle karşıladığını ve bunun krizin etkisiz hale getirilmesinde ilk aşama olabileceğini söyledi.
'KUZEY KORE İLE MASAYA OTURURDUM, AMA BUNUN SORUNU ÇÖZECEĞİNDEN EMİN DEĞİLİM'
Kendisinden önceki ABD Başkanlarının Kuzey Kore ile nükleer ve füze programları üzerine yaptığı görüşmelerin başarısızlığa uğradığını vurgulayan Trump, "Ben de masaya otururdum, ancak bunun sorunu çözeceğinden emin değilim" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore krizini çözememekten dolayı Eski ABD Başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'yı suçlayan Trump, kendisinin ise bu sorunu çözebilecek 'keskin zekaya' sahip olduğunu ileri sürdü. Birkaç gün önce doktoru tarafından açıklanan zeka testi sonuçlarını hatırlatan Trump, "Sanırım bu işi testlerde en yüksek skoru elde edecek başkana bırakmaları gerektiğini anladılar" şeklinde konuştu.