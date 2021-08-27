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ABD Başkanı Biden: Saldırıya karşılık vereceğiz

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 1:27 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 2:08

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör eylemlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Asker babası olduğunu belirten Biden, saldırıyı gerçekleştirenlere "Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız, peşinizi bırakmayacağız ve bedelini ödeteceğiz. Çıkarlarımızı elimdeki her imkanla koruyacağım." diyerek seslendi. Ayrıca Biden, "Bugün olanlar özelinde Taliban ile DEAŞ arasında bir işbirliği olduğuna dair bir istihbarat gelmedi." ifadelerini kullandı.


Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen  terör saldırısında 12 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray'da  bir basın toplantısı düzenledi.
 
Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden, "Saldırı  DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır ve havalimanını koruyan  Amerikan askerlerinin canını almıştır, bir kısmını da yaralamıştır. Ayrıca birçok  sivil de yaşamını yitirmiştir." dedi.
 
Tahliye edilen kişi sayısı 100 bini aştı
 
Biden, gün boyunca Savunma Bakanlığı ile Washington, Afganistan ve  Katar'daki kumandanlarla yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, 14  Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini  aştığını kaydetti.
 
Hayatını kaybeden askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini  belirten Biden, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek  isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve  bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullandı.
 
Biden, son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil Havalimanı'na  saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle de  Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını  söyledi.
 
"Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz"
 
Afganistan'daki tahliyeleri de devam ettireceklerinin altını çizen  Biden, "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz.  Tahliyeleri sürdüreceğiz. Aynı zamanda komutanlarıma DEAŞ'ın kilit varlıklarına,  liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz  vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz.  Bilmenizi isterim ki bu DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Amerikalıları  kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi çıkaracağız. Boyun eğmeyeceğiz." ifadesini  kullandı.
 
Biden, Afganistan'dan çıktıktan sonra da ülkeden ayrılmak isteyen  Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.
 
 ABD'nin Taliban'a isim listesi verdiği iddiaları
 
İhtiyaç duyulması halinde Afganistan'a ek kuvvet gönderebileceklerini  de komutanlarına ilettiğini vurgulayan Biden, saldırının emrini veren  DEAŞ/Horasan liderlerinin de peşinde olduklarını belirtti.
 
 Biden, Taliban'a güvendikleri için kendisine yönelik yapılan  eleştirilere ilişkin ise "Konu güven değil, ortak çıkarlar. Ancak şu ana kadar ne  bana ne de sahadaki komutanlarımıza Taliban ile bugünkü saldırıyı düzenleyen  DEAŞ/Horasan arasında bir bağ olduğuna dair bir sonuç gelmedi."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Amerikan basınında ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan çıkarmak  istedikleri Afgan ve Amerikalıların listesini verdiğine ilişkin iddialara ise  Biden şu yanıtı verdi:
 
 "Bazı durumlarda askerlerimizin, Taliban'daki mevkidaşları ile  irtibata geçip, 'Şu kadar kişiyle şöyle bir otobüs geliyor, bu otobüse ya da bu  gruba geçiş izni vermenizi istiyoruz' dediği durumlar evet, oldu. Size bir isim  listesinden söz edemem ama bazı listelerin olmadığını da söyleyemem. Bu tarz  durumlarda otobüslerdeki kişilerin listesi verilmiştir."
 
Afganistan'dan çıkış sürecinde yaşananlara ilişkin sorumluluğu  üstlenip üstlenmediği sorulması üzerine Biden, son dönemde yaşananlara ilişkin  sorumluluk aldığını ancak Taliban ile anlaşıp onlara çıkış tarihi verenin eski  Başkan Donald Trump olduğunu savundu.
 
Biden sözlerini, "Hanımlar ve beyler, artık 20 yıllık savaşı bitirme  zamanı." ifadeleri ile noktaladı.

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ABD Joe Biden Kabil Havalimanı
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