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ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 0:24 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 0:24

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin  ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Biden, bugün Macron ile telefon  görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Görüşmede Biden'ın Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile  ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada,  ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme  konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.
 
İki liderin, iklim değişikliği, Kovid-19, küresel ekonomik iyileşme  gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda  mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada; Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış  politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları  kaydedildi.

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