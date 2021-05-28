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ABD Başkanı Biden'dan 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 22:32 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 22:32

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık ilk kapsamlı bütçe teklifinde altyapı, sağlık ve eğitim gibi harcamalara yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.


Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına yönelik hükümet  harcamalarını içeren ilk kapsamlı bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu.
 
Buna göre, Biden'ın bütçe teklifi, altyapı, sağlık ve eğitim gibi  alanlara yönelik harcamalarda artış öngörüyor.
 
Biden'ın iki aşamalı ekonomi planı bütçede
 
Bütçede, 2022 mali yılında 4,17 trilyon dolarlık gelir sağlanması  hedeflenirken, 6 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.
 
Biden'ın geçen aylarda sunduğu, altyapı paketi olarak da adlandırılan  2,3 trilyon dolarlık Amerikan İstihdam Planı ile 1,8 trilyon dolarlık Amerikan  Aileler Planı da bütçede yer alıyor.
 
Kapsamlı bütçe teklifi, nisan ayında açıklanan 1,52 trilyon dolarlık  isteğe bağlı bütçe planını da kapsıyor.
 
Bütçe açığının 1,8 trilyon dolar olması bekleniyor
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 2 yılda artan  hükümetin bütçe açığının ise 2022 mali yılında 1,8 trilyon dolara gerilemesi  tahmin ediliyor.
 
ABD'de federal hükümet, salgına karşı yapılan harcamalar nedeniyle  2020 mali yılında 3,1 trilyon dolar açık verirken, bütçe açığının 2021 mali  yılında 3,7 trilyon dolar olacağı öngörülmüştü.
 
Biden yönetiminin bütçe teklifinde, yatırımların yanı sıra vergi  düzenlemeleri de yer alıyor. Bu doğrultuda, kurumlar vergisi oranının yüzde  21'den yüzde 28'e yükseltilmesi planlanıyor.
 
Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşı karşıya
 
Ekonomik tahminlerin de yer aldığı bütçe teklifinde, ABD ekonomisinin  2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyor.
 
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) ise 2021 ve 2022'de yıllık  yüzde 2,1, 2023'te yüzde 2,2 artması tahmin ediliyor.
 
Bütçe teklifinin federal harcamaları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana  kaydedilen en yüksek seviyeye çıkaracağı belirtilirken, Cumhuriyetçiler Biden'ın  harcama ve vergi planına borç yükünü ve enflasyonu artıracağı gerekçesiyle karşı  çıkıyor.
 
Biden'ın ilk kapsamlı harcama bütçesinin Kongre'de aylarca sürecek  zorlu müzakereleri başlatması bekleniyor.
 

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