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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 23:43 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 23:43

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.


Harris, Guatemala'ya resmi ziyarette bulunmak üzere yerel saatle  14.30'da Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.
 
Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse zorunlu  iniş yaptı.
 
Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki  gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse  döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.
 
Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.
 
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim.  Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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