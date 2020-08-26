26 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.099 0.63 EURO 8,7100 -0.42
USD 7,3620 -0.39 ALTIN 461,770 0.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:39 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 22:39

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını 3'üncü seviyede tutarken, daha önce terör olayları nedeniyle 12 il için yayımladığı "seyahatinizi gözden geçirin" uyarısını kaldırdı.


ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel  seyahat uyarısı” listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında  bulunan bakanlık, Türkiye'nin bazı bölgelerinde Kovid-19 riskinin arttığını ve  mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate  alınmasını istedi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)  ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına  uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi “küresel  seyahat uyarısı” listesinde 3'üncü seviyeye çekmişti.
 
Terör olayları nedeniyle listeye eklenen 12 il listeden çıkarıldı
 
Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari  illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan  "gitmeyin" uyarısı yapıldı.
 
Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl,  Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve  Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.
 

ETİKETLER

ABD corona virüs Türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.