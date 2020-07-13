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AB: Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:38 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 18:38

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek, gerginliği azaltmak için tüm yolların araştırılacağını söyledi.


Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sonrası AB  üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını  ilk kez yüz yüze Brüksel'de bir araya  getiren Dış İlişkiler Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.
 
Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin Latin Amerika ve  Karayipler olduğunu aktaran Borrell, kıtaya Kovid-19 salgınıyla mücadele  bağlamında destek sağlanması ve ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabık  kalındığını belirtti.
 
 Borrell, toplantının diğer bir konusunun Belgrad-Priştina Diyalog  Süreci'ndeki hareketlenme olduğunu hatırlatarak, Dışişleri Bakanlarının  ilişkilerin normalleşmesi için sürecin tekrar başlatılmasını memnuniyetle  karşıladığını bildirdi.
 
Çin'in Hong Kong'da kabul ettiği güvenlik yasası hakkında da konuşan  Borell, yasanın derin endişe yarattığının altını çizerek, AB'nin Hong Kong  halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve özerkliğini desteklemeye devam ettiğini  dile getirdi.
 
Borell, görüşmede, Libya'daki gelişmelerin de ele alındığını  kaydederek, "Libya'da durum kötüleşmeye devam ediyor. Silah ambargosunun  delinmeye devam ettiğini görüyoruz. İrini Operasyonu'na da katkı sağlamak için  yaptırım rejimini güçlendirmeyi planlıyoruz. Biz siyasi çözüm için tek seçeneğin  Berlin Süreci olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye-AB ilişkileri
 
Türkiye ile ilişkilerin ise bir diğer gündem maddesi olduğunu kaydeden  Borrell, "uzun ve ilginç" bir tartışma gerçekleştiğini söyledi.
 
 Borrell, "Dışişleri Bakanları, benim onlara Yüksek Temsilci olarak  sunduğum sonuçları kabul etti ve bunlar gelecekteki ilişkileri belirleyecek."  diye konuştu.
 
Bu çerçevede Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu tekrar  vurguladıklarını belirten Borrell, "Türkiye ile ilişkilerimizi AB değerleri ve  çıkarlarıyla uyumlu olarak geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz." dedi.
 
 Borrell, Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yle ilişkilerin zorlu bir  süreçten geçtiği konusunda da hemfikir olduğuna işaret ederek, Doğu Akdeniz ve  Libya'daki gelişmelerin AB'nin çıkarlarıyla çatıştığını dile getirdi.
 
Yüksek Temsilci Borrell, "Herkesin istediği ve desteklediği güven  ortamının inşa edilmesi için Türkiye'nin AB çıkarlarına ve üye ülkelerin  egemenliğine zarar veren tek taraflı faaliyetlerine son vermesi gerekiyor." dedi.
 
"Diyalog ve müzakere yoluyla gerginliğin azaltılması ve uzlaşı  sağlanması için yollar aramamız gerektiği konusunda mutabık kaldık." diyen  Borrell, "Diğer taraftan Türkiye'nin faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sınamalara  karşı atabileceğimiz olası adımlar üzerinde de çalışacağız." ifadesini kullandı.
 
Borell, AB Konseyinin geçen yıl 15 Temmuz'da Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin kısıtlayıcı tedbirler için kabul  ettiği çerçeve belgesini hatırlatarak, bu bağlamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin  talebi üzerine yeni adımlar atılabilineceğini ve konunun tekrar ağustos sonunda  ele alınacağını kaydetti.
 
Dışişleri Bakanlarının, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete  açılmasını kınadığını da aktaran Borrell, Türk yetkililere kararlarını gözden  geçirmeleri için çağrıda bulundu.

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