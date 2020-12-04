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AB Temsilcisi Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi flaş Türkiye açıklaması

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 16:14 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 16:14

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarlar paylaştığını düşündüğünü söyledi.


Borrell, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar  Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog  Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak, gündeme ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin gündeme geleceği  hatırlatılarak, bu konudaki görüşleri sorulan Borrell, "Bu bizim halletmemiz  gereken en zorlu meselelerden biri. Son AB Konseyi Toplantısında (1 Ekim'deki AB  liderler zirvesi), gelecek aylarda Türk tarafıyla pozitif gündeme girme ve  gelişmeleri daha fazla olumlu yaklaşım görüp görülmeyeceğine göre değerlendirmek  üzere karar verilmişti. Ancak, bu aylarda Türkiye’den çok fazla olumlu sinyal  gördüğümüz söylenemez. Özellikle Kıbrıs konusunda, sondaj konusunda, Türk-Yunan  istikşafi görüşmeleri de ilerlemiyor." diye konuştu.
 
Zirvede bu gelişmeler ışığında bir karara varmak durumunda olduklarını  dile getiren Borrell, "Ben Türkiye ve AB’nin ortak çıkarlar paylaştığını  düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde. Türkiye orada duruyor ve  duracak. Bölgesel amaçları var. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği  yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız.  Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Bu yardım Türk hükümeti için değil, Suriyeli  sığınmacılar için." ifadelerini kullandı.
 
Karasuları anlaşmazlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin  karasularına saygı duyulması ve doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde  paylaşılması gibi konuları çözmede daha iyi şekilde birlikte çalışılması  gerektiğini vurgulayan Borrell, aslında Türkiye'nin de doğal kaynak gelirlerinin  eşit şekilde paylaşılmasını istediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da  bunu dile getirdiğini belirtti.
 
Borrell, gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi öncesi mevcut duruma  ilişkin şunları kaydetti:
"Şu anda olumlu bir durum yok. Şimdi daha iyi bir ortaklık ve komşuluk  mu ortaya koyacağız, buna bakmanın zamanı. Eğer bu mümkün değilse AB Konseyi bir  karar almalı. Üyelerin hepsinin ortak kararı olmalı. AB'nin yaptırım rejimi tüm  üyelerin onayını gerektiriyor. (10-11 Aralık’taki) Zirvenin sonucunu şimdiden  bilemem. Ben sadece alternatifleri hazırlıyorum."

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