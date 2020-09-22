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AB Liderler Zirvesi ertelendi

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 18:04 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 18:19

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelendi.


Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas  içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif  çıktığını duyurdu.
 
Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son  testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla  karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.
 
Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan  hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı.
 
AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı  sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

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