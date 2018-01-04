AB’den Türkiye açıklaması! 'Devam etmesini arzu ediyoruz'

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, günlük basın toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik iş birliğine önem verdiklerini belirtti.