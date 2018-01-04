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AB’den Türkiye açıklaması! 'Devam etmesini arzu ediyoruz'

AA |  04 Ocak 2018 Perşembe - 15:23 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 15:31

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.


Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve AB arasındaki  ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında  üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı. 
 
AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, günlük basın  toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik iş birliğine önem verdiklerini belirtti.
 
 
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı  mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu  yönde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.
 
  
 
 
 
 
 
 

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