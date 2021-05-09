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9 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

09 Mayıs 2021 Pazar - 20:59 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 21:17

Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi  yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 102 oldu.
 
Son 24 saatte 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.
 
Test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 31  bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2  ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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