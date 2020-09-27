87 yaşındaki kadın corona virüsü yendi

Diyarbakır'da, corona virüse yakalandıktan sonra hastanede 43 gün entübe kalan Zeynep Koyuncu (87), hastalığı yenerek taburcu oldu. Hastanedeki tedavi sürecini çok fazla hatırlamadığını anlatan Koyuncu, koronavirüs tedbirlerine uyulması için yaptığı çağrıda, "Maskelerini taksınlar, dikkat etsinler ve kendilerine iyi baksınlar. Ölüm var, kimseyi dinlemez. İnsanlar akıllı olursa eğer maskelerini takarlar. Şu an iyiyim, çok şükür evdeyim" dedi.

Diyarbakır'da, corona virüse yakalandıktan sonra hastanede 43 gün entübe kalan Zeynep Koyuncu (87), hastalığı yenerek taburcu oldu. Hastanedeki tedavi sürecini çok fazla hatırlamadığını anlatan Koyuncu, koronavirüs tedbirlerine uyulması için yaptığı çağrıda, "Maskelerini taksınlar, dikkat etsinler ve kendilerine iyi baksınlar. Ölüm var, kimseyi dinlemez. İnsanlar akıllı olursa eğer maskelerini takarlar. Şu an iyiyim, çok şükür evdeyim" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan Zeynep Koyuncu, yaklaşık 2 ay önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tahliller sonucu koronavirüs testi pozitif çıkan Koyuncu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Koyuncu'nun belirtileri artınca yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Koyuncu, bu kez de entübeye alındı. 43 gün boyuncu entübe kalan Koyuncu, tedavisinin iyi gitmesinin ardından servise alındı. Normal serviste 17 gün kaldıktan sonra yapılan test sonucunda Koyuncu'nun testi negatif çıktı. Geçen pazar akşamı taburcu edilen Koyuncu, evinde karantinaya alındı. Evde karantinasını sürdüren Koyuncu'yla yakınları ve torunları görüntülü görüşme yapıyor.

TEDAVİSİ SÜRESİNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARI MORAL DESTEĞİ VERDİ

Hastanedeki tedavi sürecini yeterince hatırlamadığını söyleyen Koyuncu, sağlık çalışanlarının kendisine verdiği moral desteğini unutmadığını ifade etti. Koyuncu, "Hastalığı biliyordum. Korktum. Tedavim sürecinde sağlık çalışanları bana 'Zeynep teyzeyi çok seviyoruz' diyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Koronavirüs tedbirlerine herkes önem versin. Maskelerini taksınlar, dikkat etsinler ve kendilerine iyi baksınlar. Ölüm var, kimseyi dinlemez. İnsanlar akıllı olursa eğer maskelerini takarlar. Şu an iyiyim, çok şükür evdeyim" dedi.

'EN SON YAKALANACAK İNSAN OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK'

Oğlu Ramazan Koyuncu, annesinin 87 yaşında olduğunu ve çok dikkatli olmasına rağmen koronavirüse yakalandığını söyledi. Koyuncu, "Çok dikkat ediyordu, dışarı çıkmıyordu. En son yakalanacak insan olacağını düşündük. Ama yakalandı. Çevredeki bina sakinlerinden yakalananlar olmuştu. Koronavirüse yakalandığı gibi alıp özel bir hastaneye götürdük. Tahlilleri yaptıktan sonra pozitif olduğunu söylediler. Bir gün evde geçirmesini söylediler, eve getirdik. Sabah aradı çok kötü olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük, yapılan tahlillerin ardından yatış yapıldı. 4 gün serviste kaldı, sonra yoğun bakıma aldılar. 43 gün de entübede kaldı, sonra servise aldılar. Şükürler olsun şuan annem iyidir" diye konuştu.

'TORUNLARI VE ÇOCUKLARIYLA CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞÜYOR'

Eve misafir kabul etmediklerini anlatan Koyuncu, şöyle konuştu: "Torunları ve çocuklarıyla görüntülü olarak konuşturuyoruz. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Annem en son yakalanacak insandı. Maalesef o da yakalandı. Allah kimseyi düşürmesin çok kötü bir durum. Sakın taziyeye ve düğünlere gitmesinler. Sosyal mesafeyi de korusunlar. Maskesiz de dışarıya çıkmasınlar. Çok zor ve kötü bir durum. Yaşayan bunu biliyor. Bu zorlu süreçte Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelline de teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları bu zor süreçte bizimle ilgilendi. Biz hastamızın yanına korkarak giderken onlar canla başla bu mücadele yer alıyor. Sağlık personeline sahip çıkmalıyız, Allah onlardan razı olsun."