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81 ile yazı gönderildi! Arabası olan herkesi kapsıyor! Trafik sigortası...
Arabası olan milyonlar için son dakika açıklaması! Trafik sigortasında flaş değişiklik. 81 ile yazı gönderildi. Trafik sigortasında yapılan yeni düzenlemeye göre trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelecek. Böylece mahkemeler birbirinden farklı tazminat kararları vermeyecek, hak kaybı yaşanmayacak. İşte trafik sigortasıyla ilgili tüm detaylar...
Trafik sigortası ile ilgili son dakika açıklaması! Trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek, yasalaştı. Peki neler değişecek? Birincisi ki, en önemlisi, trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelecek. Böylece mahkemeler birbirinden farklı tazminat kararları vermeyecek, hak kaybı yaşanmayacak. Standart gelmesi ile mahkemelere başvurmaya bile gerek kalmayacak, mağdur olan taraf ne alacağını, sigorta şirketi de ne ödeyeceğini bilecek. Bu sayede son dönemde türeyen hasar aracılarına da gerek kalmayacak. İşte son dakika haberinin detayları...