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711 askerin ihracı için düğmeye basıldı!

AA |  20 Ekim 2020 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 16:34

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 110 askerin yanı sıra idari yönden yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu belirlenen 601 askeri personel hakkındaki delil dosyaları, ilgili kuvvet komutanlıklarına teslim edildi.


 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.  Örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat  irtibatı bulunan, bir kısmı hakkında da örgüt mensubiyetlerine dair başkaca  deliller bulunan 110 askeri personel hakkında 13 Ekim'de çıkarılan yakalama  kararı sonrası operasyonlar sürerken örgütle iltisakı yönünde veriler bulunan 601  askeri personel için de çalışma başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat/Personel Başkanlıkları ve Sahil  Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ile kurulan irtibat sonucunda 21'i  albay, 25'i yarbay, 45'i binbaşı, 112'si yüzbaşı, 269'u üsteğmen, 33'ü teğmen,  196'sı astsubay ve 7'si uzman çavuş rütbeleriyle 3'ü sivil memur olmak üzere  toplam 711 askeri personelin ihracı için dosya hazırlandı.
 
Haklarında operasyon yürütülen, başka yerlerde işlem yapılan veya adli  veri için yeterli olmadığı için yakalama kararı çıkarılmayan ancak idari yönden  yeterli şekilde terör örgütü iltisakları bulunduğu saptanan 711 personelin  delilleri içerir dosyaları, ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için ilgili  kuvvet komutanlıklarına teslim edildi. İzmir merkezli 25 ilde yürütülen operasyon kapsamında 13 Ekim'de  haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunun oluşumuna yeterli şekilde  veri bulunduğu değerlendirilen 110 personel hakkında yakalama kararı  çıkarılmıştı. Zanlılardan 46'sı tutuklanmıştı.
 
  
 

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FETÖ asker TSK ihraç
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