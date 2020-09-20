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7 yaşındaki Ramazan, yapay kalple hayata tutundu

20 Eylül 2020 Pazar - 16:55 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 16:55

Grip şikayetiyle 3 yıl önce gittiği hastanede kalp hastası olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Ramazan Yeşilova, durumunun ağırlaşması üzerine takılan yapay kalple yaşamına devam ediyor. Yeşilova'nın tamamen iyileşip, yaşıtları gibi hayatına devam edebilmesi için kalp nakli olması gerekiyor.


Grip  şikayetiyle 3 yıl önce gittiği hastanede kalp hastası olduğu öğrenilen, son bir  ayda da durumu giderek ağırlaşan 7 yaşındaki Ramazan Yeşilova, başarılı bir  operasyonla takılan yapay kalple hayata tutundu.

Henüz 4 yaşındayken grip şikayetiyle gittiği hastanede ileri kalp  hastalığı tanısı alan Yeşilova'nın hastane maratonu da başlamış oldu.

Yeşilova, hastalıkla mücadele ettiği 3 yıl içinde zaman zaman  durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda da tedavi görürken, bir taraftan da  hastalığın kesin çözümü olacak kalp nakli haberini beklemeye başladı.

Yaklaşık bir ay önce durumu giderek kötüleşen ve yapay kalp  takılmasına karar verilen Yeşilova'ya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)  Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı  operasyonla yapay kalp destek cihazı takıldı.

Takılan yapay kalp sayesinde günlük yaşamını sürdürmesi amaçlanan  Yeşilova, yapılacak bir bağışla kendisine ulaşacak kalbi bekliyor.

Yeşilova'nın babası Gürkan Yeşilova AA muhabirine yaşadıkları zorlu  süreci anlatırken, çocuklarının tam olarak sağlığına kavuşabilmesi için kalp  nakli olması gerektiğini söyledi.

Son süreçte çocuklarının durumunun iyice ağırlaşması üzerine yapay  kalp takılmasına karar verildiğini aktaran Yeşilova, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an çok mutluyum, ameliyattan önce artık Ramazan'ı tekerlekli  sandalyeyle gezdiriyordum. Çünkü artık hiç yürüyemiyordu. Bu cihaz sayesinde  artık yürüyebilecek en azından, kendi başına gidip gelebilecek. Bu süreç yine  bizim için zor olacak sonuçta bir çantayla gezecek ama en azından mutluyuz,  yürüyebilecek, rahat nefes alabilecek.  Hastanede çalışan bütün doktorlara çok  teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem Ramazan'a hem diğer hastalara çok ilgi  gösterdiler. Benim bağış hakkında söylemek istediğim, insanlar biraz daha duyarlı  olmalılar. Sonuçta Allah kimseye bu acıyı vermesin, evlat acısı yaşatmasın. Bağış  yapsınlar."

"ÜLKEMİZDE BU YIL ORGAN BAĞIŞLARINDA BİR AZALMA SÖZ KONUSU"

Ramazan Yeşilova'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren SBÜ Koşuyolu  Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan  Kırali de Ramazan'a bir yapay kalp takarak onun yeniden hayata tutunmasını  sağladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Kırali, "Yapay kalpler, kalp yetmezliği hastalığından  muzdarip olan hastalarda onları hayatta daha çok tutabilmek ve muhtemel bir kalp  nakline kadar hayatta kalmalarını sağlayabilmek için takılan cihazlardır." dedi.

Yapay kalplerin çok daha efektif hale getirildiğini, dünyada kullanım  yaygınlığının da özellikle son 10 yılda çok arttığını ifade eden Kırali, bundaki  en önemli nedenin organ bağışındaki yetersizlik olduğunu söyledi.

Kırali, pandemiyle birlikte Türkiye'de kalp nakli sayılarının  gerilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu da demektir ki kalp yetmezliği olan ve bununla birlikte yaşama  şansı pek bulunmayan tüm hastaların hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya  kalma oranı gittikçe artıyor. Uzun yıllardır bu yapay kalp cihazları ülkemizde de  kullanılmakta. Bu sene kullanımları bir miktar daha arttı. Bu cihazlarla  amacımız, hastalara süre kazandırarak belki seneye, belki 5 sene sonrasına kadar  hayatta kalmalarını sağlayarak pandemi geçtikten sonra artacağına inandığımız  organ bağışı ile birlikte bir kalp nakli imkanına kavuşmalarını sağlamaktır."

Ülkemizde bu yıl organ bağışlarında bir azalma söz konusu. Bu tabii ki  hiç istenmeyen bir durum, çünkü bir organla yeniden hayata tutunabilecek çok  hastamız var."

Vatandaşlara organ bağışı yapmaları noktasında çağrıda bulunan Kırali,  sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki dönemde bağış sayısı artar da hakikaten bir nakil  ile hayata yeniden kavuşabilecek hastalarımızın bu şansını da elinden almamış  oluruz. Çünkü bu yapay kalp herkese takılabilecek bir alet değil. Belli sınırları  var, o sınırların içinde olmayan hastaların işleri çok daha zor. O nedenle gerçek  bir beyin ölümü olmuş, geri gelmesi düşünülmeyen bütün hastalarımızın  yakınlarının organ bağışı konusunda çok hassas olmalarını hem rica ediyoruz hem  de bunun bir insanlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de  yaklaşık 1500 hasta, kalp yetmezliği sebebiyle kalp nakli bekliyor. Bunlara bir  şekilde yapay kalplerle destek olunması hayata tutunmaları için şarttır. Biz de  elimizden geldiği ölçüde bu hastalarımızı Koşuyolu Kalp hastanemize bekliyoruz."

"YAPAY KALPLE AMAÇ, HASTANIN YAŞAMA DEVAM ETMESİ"

Yeşilova'nın takibini gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op.  Dr. Özge Altaş da "Ramazan'daki tek amacımız kalp naklini beklerken birincisi  başına bir şey gelmesin, yaşamı devam etsin, ikincisi rahat yaşasındı." dedi.

Yapay kalbe ilişkin bir adaptasyon sürecinin olduğunu ve kişinin  cihazla nasıl yaşaması gerektiği konusunda adaptasyon programlarının bulunduğunu  aktaran Altaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan en küçük hastalarımızdan biri. Zaten şu an halihazırda  Türkiye'de kalp nakli veya daha doğrusu organ bağışı çok düşük seviyede.  Özellikle çocuklarda daha da kısıtlı. Bu yüzden yaklaşık 200'den fazla da kalp  nakil listesinde bekleyen hastamız var, bunların 10'u 16 yaş altı çocuk. O yüzden  ülkemizdeki insanları duyarlı olmaya çağırırken, bağışı daha çok birbirlerine  anlatıp özendirmelerini istiyorum. Özellikle bu korona döneminde hem bağış hem de  bağışlanan kalplerin kabulünde azalma görüyoruz. Bu nedenle uygun hastalarda,  sıkıntıya girmiş hastalarımızda hem yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hem de  kalp naklinin bekleme döneminde sıkıntı yaşamamaları için destek cihazını takmaya  devam ediyoruz."

 

 

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