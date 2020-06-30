65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı, son durum ne?

Covid 19 salgını kapsamında 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma yasağında son durum merak ediliyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için en son Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmış ve sokağa çıkma saatlerini duyurmuştu. Koronavirüs önlemleri kapsamın bir süredir uygulanana yasak gevşetilmiş ve haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son durum…

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının bitip, bitmediği araştırılıyor. Covid 19 salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde 18 yaş ve 655 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlama uygulanıyordu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılınca, gözler 65 yaş üstü vatandaşlar için yasağın kaldırılıp, kaldırılmayacağına çevrildi. her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sorusuna cevap arıyor. İşte sokağa çıkma yasağı son durum…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı tarafından paylaşılan 29 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'na göre kovid salgını henüz kritik sürecini atlatmadı. Tabloda son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu. Dolayısıyla 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceği planlanıyor. Ancak Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.