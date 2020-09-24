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6 üniversiteye rektör atandı

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 7:21 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 7:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.


"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar",  Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın,  Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik  Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar  Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi  Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.  Ömer Arıöz atandı.
 
 Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun  13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve  7'nci maddeleri gereğince yaptı.
 

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