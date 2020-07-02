03 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.008 0.09 EURO 7,7000 -0.04
USD 6,8570 0.06 ALTIN 391,280 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

6 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde bulundu

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 20:08 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 20:08

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi arkadaşının evinde bulundu.


Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve 27 Haziran'da evden ayrılan 16 yaşındaki İbrahim Aldal'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri, lise öğrencisi Aldal'ı Acıpayam'da bir arkadaşının evinde buldu.
Cumartesi akşamı gecikince ailesinden çekinip başka bir arkadaşına gittiği öğrenilen Aldal, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Baba Hilmi Aldal, kayıp ilanları ile sokak sokak aradığı oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek "Herhangi bir sorunu yoktu. İbrahim, geç kalıp çekindiği için başka bir arkadaşının yanına gitmiş. Çok şükür ekiplerin araması ile bulundu. Çok sevinçliyim." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İbrahim Aldal, 27 Haziran'da akşam saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrılmış, geri dönmeyen oğullarından haber alamayarak endişelenen aile, durumu polise bildirmişti.

ETİKETLER

Denizli kayıp genç lise öğrencisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.