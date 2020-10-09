09 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.166 1.32 EURO 9,2870 -0.68
USD 7,8530 -1.15 ALTIN 486,880 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

500 bin elektrikli araç kiralayacak

09 Ekim 2020 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 18:03

Uluslararası araç kiralama şirketi Arval globalde 2025’e kadar 2 milyon araç kiralamayı hedefliyor. Bunun 500 bini ise elektriklilerden oluşacak.


Uluslararası Operasyonel araç kiralama şirketi Arval 2025 yılına kadar globalde 2 milyon araç kiralamayı hedefliyor. Türkiye’de de Teb Arval firmasıyla faaliyet gösteren global şirket 2025’e kadar karbondioksit (CO2) emisyonlarında da yüzde 30’luk bir düşüş öngörüyor. Arval CEO'su Alain Van Groenendael yaptığı basın toplantısıyla yeni yol haritasını açıkladı. Arval'in ‘araç merkezli’ bir şirketten bir ‘mobilite şirketine’ dönüşeceğini belirten Groenendael mevcut oldukları tüm coğrafyalarda, elektrikli bisiklet kiralama, araç paylaşımı, bireysel gereksinime göre ulaşım çözümleri sunacaklarını ifade etti.
Kazalar yüzde 10 azalacak

Önümüzdeki 5 yıl iç içinde alacağı önlemlerle trafik kazalarınhı da yüzde 10 azaltmayı planlayan Arval park ücretlerinin otomatik olarak ödenmesi, araç yıkamaları için uzaktan rezervasyon, sürücünün fiziki olarak bulunmasını gerektirmeyen paketlerin araç içi teslimi gibi uygulamaları devreye alacak.Ayrıca sesli asistan hizmetleri (garaj veya benzin istasyonu bulma, talep etme) gibi yeni hizmetler de sunmayı hedefliyor.

ETİKETLER

Arval araç kiralama elektrikli araç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.