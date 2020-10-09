500 bin elektrikli araç kiralayacak

Uluslararası Operasyonel araç kiralama şirketi Arval 2025 yılına kadar globalde 2 milyon araç kiralamayı hedefliyor. Türkiye’de de Teb Arval firmasıyla faaliyet gösteren global şirket 2025’e kadar karbondioksit (CO2) emisyonlarında da yüzde 30’luk bir düşüş öngörüyor. Arval CEO'su Alain Van Groenendael yaptığı basın toplantısıyla yeni yol haritasını açıkladı. Arval'in ‘araç merkezli’ bir şirketten bir ‘mobilite şirketine’ dönüşeceğini belirten Groenendael mevcut oldukları tüm coğrafyalarda, elektrikli bisiklet kiralama, araç paylaşımı, bireysel gereksinime göre ulaşım çözümleri sunacaklarını ifade etti.

Kazalar yüzde 10 azalacak



Önümüzdeki 5 yıl iç içinde alacağı önlemlerle trafik kazalarınhı da yüzde 10 azaltmayı planlayan Arval park ücretlerinin otomatik olarak ödenmesi, araç yıkamaları için uzaktan rezervasyon, sürücünün fiziki olarak bulunmasını gerektirmeyen paketlerin araç içi teslimi gibi uygulamaları devreye alacak.Ayrıca sesli asistan hizmetleri (garaj veya benzin istasyonu bulma, talep etme) gibi yeni hizmetler de sunmayı hedefliyor.