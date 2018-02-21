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47 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

21 Şubat 2018 Çarşamba - 9:51 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 10:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 19'u yakalanırken, 28 kişinin aranmasına devam ediliyor


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması  kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 47 öğretmen  hakkında gözaltı kararı verildi. 
 
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüte ait  okullarda çalıştıkları belirlenen 28'i ByLock kullanıcısı 47 öğretmen hakkında  gözaltı kararı aldı.
 
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda, şüphelilerin yakalanması için  Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenledi.
 
Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyete götürüldüğü,  adreslerinde bulunamayan 28 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü  öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması KHK 47 öğretmen
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