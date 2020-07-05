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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

05 Temmuz 2020 Pazar - 20:05 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 21:10

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor.


46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçuyor... Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettirenler birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşuyor...
 
 
İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR 
 
Ebru Şahin- İlayda Alişan-Alina Boz (Urla)
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU 
ECEM ERKEK
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU 
ONUR BULDU
 
EN İYİ KADIN OYUNCU 
EBRU ŞAHİN
 
EN İYİ ERKEK OYUNCU 
TANER ÖLMEZ
 
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU 
EBRAR DEMİRBİLEK
 
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: 
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
 
BAŞARI ÖDÜLÜ - Alice 
Merve Dizdar- Enis Arıkan- Ezgi Mola- İbrahim Selim- Şükrü Özyıldız-Serenay Sarıkaya
 
EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF TÜRKİYE 
Yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan-Mehmet Şef-Danilo Zanna-Somer Sivrioğlu
 

 

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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Hürriyet Çağla Şıkel
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