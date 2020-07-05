Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor.

46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçuyor... Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettirenler birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşuyor...