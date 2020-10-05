3 yıl vergi yok! SGK primleri...

Milyonları ilgilendiren güzel haber! 3 yıl boyunca vergi desteği sağlanacak. 1 yıl ise SGK primleri devlet tarafından ödenecek. Devlet geçleri destekleme devam ediyor. Kendi işini kuran genç girişimcinin sağlanan desteklerle birlikte yıllık avantajı; primde 12 bin 184, vergide ise 15 bin 720 lirayı buluyor.

Tüm gençleri çok yakından ilgilendiriyor. Devlet kendi işini kuran gençlere büyük destek sağlıyor. En önemli destek kalemlerinden biri gençlerin 3 yıl boyunca vergi ödemeyecek olmaısı.Ülkemizde gençlerin hem istihdamı hem de iş kurması destekleniyor. Girişimci gençler için devlet pek çok alanda destek sağlıyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları öne çıkıyor. Genç girişimcilerin vergi ve primleri karşılanıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.

Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. Prim desteğinden yararlanmak için gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

3 YIL VERGİ YOK

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Kazanç istisnasından yararlananlar, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabiliyor. (Takvim)