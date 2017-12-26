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3 kenti ilgilendiren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 1:46 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 1:46

Ankara, Kayseri ve Konya'da bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


 Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı  Fevziye Mahallesi, Gölbaşı ilçesine bağlı Hallaçlı ve Hacılar mahalleleri ile  Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanlar  kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
 
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesi'ndeki bazı  alanların da kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi  kararlaştırıldı.
 
Söz konusu alanlar içindeki harca esas değer üzerinden belediyelerce  devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik  imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.
 
 Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki Ankara  Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bazı alanların da  ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesine  karar verildi.
 
Konya'nın Derbent ilçesindeki bazı bölgelerin ise "Konya Derbent  Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesi  kararı alındı.
 
  
 

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