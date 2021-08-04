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3 aylık tedaviyi 15 güne indirdi!

AA |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 17:10

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli, kalça kırıkları tedavisinde kullanılan ve tedavi süresini 3 aydan 15 güne kadar kısaltan yerli implant projesine Türk Patent Kurumundan onay aldı.


 Doç. Dr. Sevimli, 2012 yılında ileri yaşlarda görülen kemik erimesi ve  kırığı, kanser tedavisi nedeniyle oluşan kırıklar üzerinde kullanılacak implant  tekniği üzerinde çalışmalara başladı. Yerli ve milli implant türü geliştirmek  için yoğun mesai harcayan Sevimli, son olarak hayata geçirdiği ve tedavi  süresinde ciddi kısalma sağlayan "kendinden açılandırılabilir lag screw  (kilitleme vidalı) proksimal femur çivisi" buluşuna patent aldı.
 
Doç. Dr. Reşit Sevimli, AA muhabirine, bulunan implant sayesinde  hastanın ameliyattan sonra hemen ayağa kalkabileceğini söyledi.
 
Söz konusu tedavide iyileşme süresinin normal şartlarda 2,5-3 ayı  bulduğunu aktaran Sevimli, yeni implant sayesinde ise hastaların maksimum 15 gün içerisinde ayağa kalktığını vurguladı.
 
Uzun süren süreç sonrası patent aldıklarını aktaran Sevimli, "Ameliyat  esnasındaki fonksiyonları açısından bize daha çok yardımcı olacak bir buluşu  hayata geçirdik. Ameliyatı kolaylaştıracak ve hastaya daha faydalı olup, daha az  zarar verecek sonuçlar aldık. Uygulamamızın şu an patent aşaması bitti. Bunun  altyapısını İnönü Üniversitesi Teknokent Merkezi'nde oluşturduktan sonra prototip  ve hayvan çalışmalarını yürüteceğiz. Daha sonra insan çalışmaları tamamlanınca  seri üretime geçmek istiyoruz."
 
Üretim ve ameliyat tekniği olarak kullanmak için süreci hızlandırmak  istediklerini belirten Sevimli, şöyle devam etti:
 
 "Buluşumuzun amacı özellikle erişkin kalça ve çevresinde kırıkların  tedavisinde kullanmak üzere bir implant üretmekti. Benzer implantlar mevcut ama  daha gelişmişini, yerli ve milli teknolojilerimizle birleştirdik. Ülkemizin  ithalatını azaltmayı ve ülkemizde üretmeyi amaçladık. Zaten bizim ürünümüzün  tedavi süresindeki süre unsuru da belirgin bir fark oluyor. Türk Patent Kurumu da  çalışmamızı onayladı. Patentimiz, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'ne ait  Totbid Dergisi'nde yayınlanma fırsatı buldu. Bizim için bir gurur kaynağıdır.  Rektör hocamıza ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kısa  sürede seri üretime geçer ve hastalarımızın tedavilerinde kullanırız. Türk  hekimleri olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

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