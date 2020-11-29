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29 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı...

29 Kasım 2020 Pazar - 19:55 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 20:29

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi  yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 439 oldu.
 
Son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 15 kişinin Kovid-19  tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.
 
Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636'ya ulaştı. Hasta sayısı 494  bin 351, vefat sayısı 13 bin 558, ağır hasta sayısı 5 bin 11, aktif hasta sayısı  80 bin 551 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4,  yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3,  ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?
 
"Mücadeleye güç katın"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda,"Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya  devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun.  Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın." ifadesini kullandı.
 

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