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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlar? 29 Ekim tatili kaç gün?

27 Ekim 2020 Salı - 10:41 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 10:41

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28-29 Ekim resmi tatil olup olmadığı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Milli bayram olarak kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 7'den 70'e herkes tarafından heyecanla bekleniyor. Pek çok kişi de 28 Ekim günü öğleden sonra yarım gün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Perşembe günü okullar tatil mi 2020? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 97. yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci yıl dönümü düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 7'den 70'e herkesin beklediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları geri sayım başladı. Kutlamalara katılmak isteyenler, düzenlenecek etkinlikler için plan yapmak isteyenler 28 Ekim günü öğleden sonra yarım gün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Perşembe günü okullar tatil mi 2020? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...
 
 
Cumhuriyet Bayramı perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmi bayram olarak kutlanıyor. Milli bayram olması nedeniyle 29 Ekim günü resmi tatil kabul ediliyor. 
 
28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ? YARIM GÜN TATİL Mİ?  
 
Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesi 28 Ekim çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
 
28 - 29 EKİM BANKALAR AÇIK MI? 
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar 28 Ekim 2020 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise bankalar tam gün kapalı olacak.
 

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