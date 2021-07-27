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27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

27 Temmuz 2021 Salı - 21:54 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 21:57

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran şanslı numaraları belli oldu.


Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu.
 
Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 12-16-24-43-53-60 oldu. 
 
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
 
Süper Loto çekilişi sonuçları belli olduğu zaman aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.
 
 
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
 
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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