27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 12-16-24-43-53-60 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto çekilişi sonuçları belli olduğu zaman aşağıda yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.