Son dakika... 25 bin TL maaşla devleti koruyacaklar

SAYI 100’E ÇIKARILDI

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ile birlikte tüm işlemler teknolojik sistemler üzerinden işlenirken verilerin doğru kontrolü ve güvenliği de daha çok konuşulmaya başlandı. Sadece 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik siber saldırı sayısı 70 bine ulaştı. Gelecekte büyük çekişmelerin yaşanacağı bilişim dünyası için harekete geçen hükümet olası saldırılara karşı alınacak bilişim personeli sayısını da 100’e çıkardı.

TAVAN 5 KATINA ÇIKARILACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personellerinin ücret tavanı da 4 katından 5 katına çıkarıldı.

MAAŞLARI 25 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Kamuda çalıştırılacak bilişim uzmanları için belirlenen ücret tavanı 5 bin lirayı aşıyor. En düşük maaş alan bilişim personeli pozisyonunda ise Sistem Uzmanı ile Yazılım Geliştirme Uzmanı yer alıyor. Bu iki pozisyon için tavan ücretin 2 katı veriliyor ve maaşlar 10 bin TL’yi aşıyor. Bilişim personeli pozisyonunda en yüksek maaşı ise yeni düzenleme ile tavan ücretin 5 katını alması planlanan Kıdemli Network Uzmanları alıyor. Normalde tavanın 4 katı uygulanan maaşlar 5 katı ile 25 bin TL’yi geçiyor.