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23 öğrenci ve 6 öğretmen karantinaya alındı!

17 Eylül 2020 Perşembe - 16:51 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 16:51

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı, okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci karantina altına alındı.


Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli öğretmene geçen hafta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı.
 
İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı.
 
Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı. (NTV)
 

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