2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınav tarihi...

ÖSYM 2021 sınav takvimini açıkladı. 2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi de belli oldu. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimi açıklamasının ardından adaylar Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? sorusu sorguluyor. Peki, 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? MSÜ 2021 sınav tarihi...

ÖSYM 2021 yılına ait sınav takvimini açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasının ardından Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek isteyen adaylar Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman? MSÜ 2021 sınav tarihi...

ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM tarafından 2021 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin başvuru tarihleri ve sınav tarihleri ile sonuç tarihlerini içeren ÖSYM 2021 Sınav Takvimi adayların bilgisine sunuldu.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2021? İŞTE MSÜ SINAV TARİHİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesince askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından MSÜ düzenlenecek olan 2021 MSÜ sınavına ilişkin tarihler de belli oldu. Buna göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021'de yapılacak. MSÜ sınavı başvuruları da, 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için de MSÜ geç başvuru tarihi 3 Mart olarak belirlendi. MSÜ sınavı sonuçları ise 29 Nisan 2021'de açıklanacak.