2021 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 521 lira zam...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.Yeni memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2021 kıdem tazminatının tavanı belli oldu. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7 bin 638 lira 96 kuruşu olarak belirlendi. Kıdem tazminatında taban rakam ise 3 bin 577 lira olarak hesaplanmıştı.

Memur maaşlarında yapılank zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükseldi. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştu. Bu rakama da memur lara yapılan artış oranında zam geliyor. Yeni zamla birlikte 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş oldu.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yeni memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2021 kıdem tazminatının tavanı belli oldu. 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı ortaya çıktı. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7 bin 638,96 TL olarak belirlendi.Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.Asgari ücret son yıllarda sadece yılda bir defa arttırılıyor. Asgari ücrete 2021 yılı için yüzde 21,56 zam yapılması sonrasında en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3 bin 577 liraya yükselmişti.

SON İKİ YILDAKİ KIDEM TAZMİNAT TAVANI TUTARLARI

Kıdem tazminatı tavanı bir işçiye verilecek üst sınırı ifade ediyor. Kıdem tazminatı tavanı 6 ayda bir belirleniyor.

İşte son iki yılda belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarları...

01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020: 7.117,17 TL

01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020: 6.730,15 TL

01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL

01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019: 6017,60 TL

01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL