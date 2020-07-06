2020 ve 2021 özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

Özel okullar ne zaman açılacak 2020? sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılacağı resmi tarihlerin duyurulmasının ardından araştırılmaya başlandı. Devlet okulları telafi eğitimi nedeniyle, açılış tarihini erkene aldı. Özel okullar da, telafi eğitimlerini gerçekleştirecek. Peki, özel okullar ne zaman açılacak? İşte, özel okulların açılış tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarının açılış tarihini açıklayınca, gözler özel okulların açılış tarihine çevrildi. Özel okulların açılış tarihi, devlet okullarına göre daha erken başlayacak. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte de, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak. Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek. 15 Ağustos tarihi cumartesi gününe denk geldiği için eğitimlerin 17 Ağustos itibariyle başlaması bekleniyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.



Okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve gelecek yıl 18 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak – 5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021’de.