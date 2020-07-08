2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Liselere Geçiş sistemi (LGS) sınavı için gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS için geri sayım başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS açıklanma tarihi...

Liselere Geçiş sistemi (LGS) için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçlarda. LGS tercih sürecini bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli de LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS açıklanma tarihi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, MEB 'in takvimine göre 16 Temmuz 'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri, 16 Temmuz'da ilan edilecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı tahmin ediliyor.

LGS TABAN VE OKUL PUANLARI

Öğrenciler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacaklar. 2020 LGS taban puanı belli değil, geçmiş yıllara ait taban puanları ile fikir sahibi olmak mümkün.