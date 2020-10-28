2020 – 2021 burs ve kredi başvuru ekranı: e-Devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu 2020...

KYK burs başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredilerin başladığını açıkladı.. Öğrencilerin günlerdir merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularının açılmasının ardından, KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır sorusuna cevap aranamaya başlandı. İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı...

E-devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusa önceler tarafından yanıt arnıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, 2020-2021 burs ve kredi başvurularının başladığını açıklanmasının. İşte KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili detaylar da aranmaya başlandı. 2020 – 2021 burs ve kredi başvuru ekranı

2020 – 2021 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasından öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. Talep edilen bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edildikten sonra burs ve kredi sonuçları ilan ediliyor.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

YÖKSİS'TEKİ BİLGİLER GÜNCELLENMELİ

YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.